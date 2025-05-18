Шахтар вперше за 29 років фінішував поза чільною двійкою в чемпіонаті України

Донецький Шахтар втратив математичні шанси посісти друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України сезону-2024/25 через перемогу Олександрії в матчі з Вересом.

Попри розгром Інгульця, "гірники" не зможуть піднятись вище третього місця. Таке з клубом трапилось вперше з сезону-1995/96.

У тій кампанії переможцем стало київське Динамо, в той час, як донецький колектив фінішував на десятому місці, набравши 45 очок за 34 матчі.

Зазначимо, що саме у 1996 році президентом клубу став Рінат Ахметов, за часів якого Шахтар ще жодного разу не завершував чемпіонат поза чільною двійкою призерів.

Як і 29 років тому, титул чемпіона України оформило київське Динамо, зігравши внічию з одеським Чорноморцем.

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Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич натякнув на свій відхід з клубу за підсумками сезону.