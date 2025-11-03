Сабо: З такою грою та складом Динамо може забути про золото УПЛ

Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо розкритикував гру киян проти Шахтаря в матчі 11-го туру УПЛ та заявив, що з таким набором футболістів Динамо може забути про чемпіонство.

Його слова передає BLIK.ua.

"Гравці Шахтаря набагато, на голову, індивідуально сильніші за динамівців. У Динамо геть немає середньої лінії. Немає гравців, які б могли створити атаку. Де був Буяльський? Його геть на полі не бачив. Я сказав, що є проблеми з півзахисниками у Динамо, але ж і в захисті, навіть не знаю, як назвати, що творилося.

З такою грою та складом про золото УПЛ можна вже забути. Потрібно підсилення, але де його брати? Де взяти хорошого нападника? Де взяти класних півзахисників, які будуть годувати нападника передачами, прострілами? Для цього потрібні зовсім інші витрати. У Шовковського зараз гравців на два склади, але толку від того ніякого", – сказав Сабо.

Зауважимо, що поєдинок Шахтар – Динамо завершився перемогою гірників з рахунком 3:1. Це перша поразка киян з травня 2024 року. Безпрограшна серія в УПЛ тривала 42 матчі.

Після гри головний тренер Динамо Олександр Шовковський поскаржився на суддівство.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися ще й в 1/8 фіналу Кубку України. Той матч завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.