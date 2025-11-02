Стовідсотковий пенальті: Шовковський – про суддівство у матчі з Шахтарем

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський залишився незадоволеним суддівством у матчі 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер залишився незадоволеним моментом, коли у штрафній "гірників" Конопля збив Шолу.

"Хочу сказати, що "класичне" вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали.

Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було у матчі з Зорею і сьогодні, у грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті", – заявив тренер.