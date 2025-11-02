Українська правда
Стовідсотковий пенальті: Шовковський – про суддівство у матчі з Шахтарем

Олександр Булава — 2 листопада 2025, 21:12
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський залишився незадоволеним суддівством у матчі 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Тренер залишився незадоволеним моментом, коли у штрафній "гірників" Конопля збив Шолу.

"Хочу сказати, що "класичне" вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали.

Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було у матчі з Зорею і сьогодні, у грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті", – заявив тренер.

Також Шовковський оцінив градус протистоянь в українському "класичному".

"Градус протистоянь повернеться, коли стадіони будуть вщерть заповнені. Коли наші вболівальники переживатимуть не за те, що відбувається з ними, з сімʼями, друзями, нашими захисниками, а коли будуть переживати за події на футбольному полі. Поки ж у країні триває війна. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є можливість сьогодні виходити на футбольне поле", – розповів Шовковський.

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

