Стовідсотковий пенальті: Шовковський – про суддівство у матчі з Шахтарем
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський залишився незадоволеним суддівством у матчі 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря.
Цитує наставника пресслужба клубу.
Тренер залишився незадоволеним моментом, коли у штрафній "гірників" Конопля збив Шолу.
"Хочу сказати, що "класичне" вдалося. Емоції були іноді за межами, але в принципі гравці більш-менш себе контролювали.
Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Це було у матчі з Зорею і сьогодні, у грі з Шахтарем. Стовідсотковий пенальті", – заявив тренер.
Також Шовковський оцінив градус протистоянь в українському "класичному".
"Градус протистоянь повернеться, коли стадіони будуть вщерть заповнені. Коли наші вболівальники переживатимуть не за те, що відбувається з ними, з сімʼями, друзями, нашими захисниками, а коли будуть переживати за події на футбольному полі. Поки ж у країні триває війна. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є можливість сьогодні виходити на футбольне поле", – розповів Шовковський.
Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.