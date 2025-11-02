Шахтар перервав рекордну серію Динамо в УПЛ

Київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі та Кубку України.

Поразка від Шахтаря (1:3) в 11 турі чемпіонату України стала для киян першою у сезоні-2025/26 та загалом з травня 2024 року.

Остання поразка Динамо сталася ще 11 травня 2024 року в матчі 28 туру УПЛ проти донецького Шахтаря. Тоді "гірники" здолали столичний гранд завдяки голу Георгія Судакова з пенальті.

Відтоді Динамо під керівництвом Олександра Шовковського провело 42 матчів у чемпіонаті України без поразок, що є клубним рекордом.

До цього найдовша безпрограшна серія Динамо в чемпіонаті України тривала 38 поєдинків. Її у жовтні 2015 року зупинив той таки Шахтар.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.