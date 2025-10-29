Ярмоленко наздогнав Мілевського у статусі найкращого бомбардира Класичного протистояння з Шахтарем

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко вийшов на перше місце в історії протистояння столичного клубу з донецьким Шахтарем за кількістю голів.

Сьогодні, 29 жовтня, кияни здобули вольову перемогу над донеччанами (2:1) у межах 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26. Свого результативного удару 36-річний вінгер Динамо завдав на 72-й хвилині поєдинку. Вразивши ворота "гірників", Ярмоленко відновив паритет у грі.

Цей гол став для Ярмоленка вже восьмим у ворота Шахтаря, що дозволило йому наздогнати Артема Мілевського у статусі найкращого бомбардира Класичного. Варто зазначити, що для цього Андрію знадобилося на 13 матчів більше (36 проти 23 у Артема).

На другому місці в рейтингу бомбардирів у дуелях між Динамо та Шахтарем розташувалися Діого Рінкон та Алекс Тейшейра – в обох бразильців по 7 результативних ударів.

Нагадаємо, що нещодавно один з інсайдерських каналів про Динамо поділився інформацією про потенційну тренерську заміну, в результаті якої Андрій Ярмоленко може очолити "біло-синіх".