Син Григорія Суркіса став рекордсменом чемпіонату України U-19

Голкіпер київського Динамо В'ячеслав Суркіс став рекордсменом Національної ліги U-19.

Про це повідомляє пресслужба Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

За їхньою інформацією, Суркіс став першим гравцем в історії, який досягнув позначки у 100 зіграних матчів у Національній лізі U-19. Ювілейним для воротаря став матч проти Шахтаря (перемога 4:1) 2 травня.

Зі 100 матчів 19 Суркіс провів у луганській Зорі, 81 – у складі київського Динамо. Воротар є сином колишнього президента Динамо та Федерації футболу України Григорія Суркіса.

Зазначимо, що у тому ж матчі Національної ліги U-19 Динамо – Шахтар нападник гостей Мохамаду Канте став рекордсменом турніру за кількістю забитих голів за один сезон – 25.