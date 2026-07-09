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Мальдера – про виступ України на Євро-2026 U-19: На вас чекає велике майбутнє

Софія Кулай — 9 липня 2026, 11:29
Мальдера – про виступ України на Євро-2026 U-19: На вас чекає велике майбутнє
Андреа Мальдера
УАФ, Дан Балашов

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера висловився про виступ юнацької національної команди U-19 на Євро-2026.

Свою думку він написав в Інстаграмі.

Італійський наставник приємно вражений результатом команди Дмитра Михайленка, яка дісталася півфінального раунду європейської першості.

Юнацька збірна України, ви провели фантастичний турнір. Гравці, тренери, персонал – усі члени команди можуть по-справжньому пишатися тим, чого ви досягли, адже вся країна вже пишається вами. Не зупиняйтеся на досягнутому. У вас величезний потенціал, і попереду на вас чекає велике майбутнє. Продовжуйте рухатися вперед. Слава Україні!" – написав Мальдера.

Нагадаємо, що Україна U-19 на груповому етапі здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Вихід у півфінал гарантував "синьо-жовтим" участь на чемпіонаті світу-2027 U-20.

В 1/2 фіналу підопічні Михайленка прикро програли Німеччині (1:2), хоча першими розмочили нулі на табло.

Раніше головний тренер юнацької збірної України Михайленко прокоментував фіаско від "Бундестім".

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збірна України U-19 Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

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