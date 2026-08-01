Мальдера відреагував на смерть легенди світового футболу, згадавши свого дядька

Наставник збірної України Андреа Мальдера відреагував на смерть колишнього капітана Мілана Франко Барезі.

Пост про це він зробив на власній сторінці в інстаграмі.

Фахівець, який тривалий час працював у структурі "росонері", тепло висловився про легендарного ексфутболіста. Італієць віддав йому належне за фантастичну кар'єру, згадавши свого дядька.

"Капітанську пов'язку, яку ти з гордістю носив протягом багатьох років, ти успадкував саме від мого дядька. Ти з честю захищав кольори цього клубу і назавжди залишишся людиною, яка гідно прославляла цю футболку", – написав Мальдера.

Зазначимо, що серце італійця зупинилось 31 липня. Він помер у 66-річному віці.

Барезі протягом 15 сезонів був капітаном Мілана, після чого залишався у структурі клубу, де працював до самої смерті. Загалом у складі "росонері" легендарний ліберо провів понад 700 матчів і виграв 20 трофеїв.

Він також зібрав повну колекцію медалей чемпіонатів світу. За "Скуадру Адзурру" Франко виступав із 1982 по 1994 роки.