Навантаження буде колосальним: Мальдера – про заявку збірної України на перші матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився про перший осінній збір команди, який розпочнеться у вересні.

Його слова передає ВЗБІРНА.

Протягом нього буде зіграно одразу чотири матчі Ліги націй. Це безпрецедентний випадок, через що італієць планує викликати більше гравців, ніж зазвичай.

"Орієнтовно ми збираємось залучити 29, 30 чи 31 виконавця. Десь у цих межах. Ми маємо бути повністю готовими до формату чотирьох поєдинків. Звісно, навантаження буде колосальним, але водночас це чудовий шанс проявити себе для ширшого кола футболістів. Мені знадобляться всі викликані гравці, і кожен із них обов'язково отримає свій ігровий час. Для тих, хто прагне закріпитися у збірній, чотири зустрічі за десять днів – це ідеальна нагода, адже мені доведеться вдаватися до ротації, і мені щиро кортить перевірити у справі інших виконавців", – сказав Мальдера.

Також наставник поділився думками про кадрову ситуацію нашої збірної. Зокрема, він звернув увагу на те, що багато українців не мають регулярної ігрової практики, а дехто взагалі залишився без клубу:

"Так, нинішній відрізок сезону дійсно важкий. Поки відкрите трансферне вікно, певні гравці перебувають у підвішеному стані. Хтось чекає на інші пропозиції, хтось визначається з новим клубом і не грає. Але я перебуваю на постійному телефонному контакті з усіма. Йдеться не лише про тих, хто має стабільне місце в основі, а і про тих, хто наразі опинився поза складом. Не через травми. Травми – то взагалі окремий біль. Я наголошую хлопцям: зараз критично важливо викладатися на кожному тренуванні. Фізична готовність – це безапеляційна база. Проте не менш вагомою для мене є мотивація. Бажання битися за національну команду – вирішальний фактор. Я тримаю руку на пульсі. Сподіваюся, вони отримуватимуть більше практики. Але головне зараз – не розпорошувати ментальну енергію на зайві роздуми, а повністю зосередитися на своїй кар'єрі".

Зазначимо, що із 25 вересня по 5 жовтня "синьо-жовті" двічі зіграють з Угорщиною, а також проведу матчі проти Грузії та Північної Ірландії. З повним розкладом ігор можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера очолив збірну України наприкінці весни. Під його керівництвом наша національна команда перемогла Польщу (2:0), а поєдинок із Данією (1:2) не дограли через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена.