Маркевич дав пораду тренеру збірної України перед матчами Ліги націй

Український тренер Мирон Маркевич дав пораду нинішньому головному тренеру команди Андреа Мальдері щодо вибору складу.

Його слова передає Sport.ua.

Маркевич вважає, що італієць повинний більше довіряти молоді.

"Гуцуляк тривалий час залишається без клубу? Він сам створив собі проблеми. Але не думаю, що ця можлива втрата для збірної може стати критичною. На його позиції є кому грати. Наприклад, Геннадій Синчук із Монреаля або, скажімо, Ян Костенко, який непогано проявляє себе в Карпатах. Інша річ — Циганков і Мудрик: це системно важливі футболісти для національної команди.

Зінченко? У Олександра серйозна травма. Навряд чи на нього найближчим часом розраховуватимуть у збірній.

Головному тренеру потрібно сміливіше залучати молодь до складу. Зрештою, є Синчук, Редушко, Пономаренко. Для цього наставнику треба дати час, щоб, як я вже казав, спробувати потрапити до фінальної частини чемпіонату світу – головного футбольного турніру чотирирічного циклу", – сказав Маркевич.