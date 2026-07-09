Шкода програвати таким чином: Михайленко – про поразку від Німеччини у півфіналі Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко підсумував виступ команди на Євро-2026 після поразки від Німеччини у півфіналі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Перемогу німцям приніс гол Френсіса Оньєка у компенсований час.

"Шкода програвати таким чином – двічі пропустили в додатковий час і в першому і другому таймі. Мені здається, трішки не вистачило концентрації в першому таймі. Гол переможний треба розбирати, але мені здається, що думали "мине", не натиснули на гравця, що давав передачу, були помилки. Шкода", – сказав тренер.

Попри поразку Михайленко залишився задоволений грою команди на континентальній першості.

"Але враження від гри все одно залишаються дуже позитивними. Може в першому таймі нам не вдалось продемонструвати таку гру, як ми хотіли, але у другому вже була рівна гра із моментами і непоганими можливостями. Граючи на рівних зі збірою Німеччини, це дуже класний досвід і для хлопців, і для тренерів – підтвердження тому, що ми на правильному шляху", – підсумував Михайленко.

Нагадаємо, збірна України на груповому етапі здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Вихід у півфінал гарантував "синьо-жовтим" участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.