Гравці збірної України U-19 потрапили у символічну збірну Євро-2026

Одразу двоє українських футболістів потрапили до символічної збірної півфінальних матчів юнацького Євро-2026 за версією SofaScore.

Визнання від статистичного порталу отримали голкіпер Назар Домчак та півзахисник Олександр Сорока. Підопічні Дмитра Михайленка отримали однакові оцінки – 7,3 бала.

Team of the Week provided by Sofascore

Воротар празької Славії, який донедавна виступав за львівські Карпати, відіграв 3 поєдинки на цьому чемпіонаті Європи, у яких пропустив 3 голи. Натомість півзахисник бельгійського Гента взяв участь в усіх 4-х іграх на Євро-2026, але не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, що збірна України U-19 на груповому етапі здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Вихід у півфінал гарантував "синьо-жовтим" участь на чемпіонаті світу-2027 U-20.

В 1/2 фіналу підопічні Михайленка прикро програли Німеччині (1:2), хоча першими розмочили нулі на табло.

Раніше головний тренер юнацької збірної України Михайленко прокоментував фіаско від "Бундестім".