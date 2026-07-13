Двоє гравців збірної України потрапили до списку найкращих футболістів юнацького Євро-U19 за версією УЄФА

Двоє гравців збірної України Данило Малов та Павло Люсін потрапили до символічної команди найкращих виконавців юнацького чемпіонату Європи-2026 за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Лівий захисник люблянської Олімпії Данило Малов провів на полі всі матчі "синьо-жовтих" на турнірі, за весь цей час не поступившись нікому місцем у стартовому складі чи під час поєдинків. УЄФА відзначив у своїй заяві фізичну силу крайнього оборонця.

"Лівий захисник збірної України Данило Малов відіграв усі хвилини матчів, у яких його команда пробилася до півфіналу. Малов, що відрізняється потужною фізичною статурою, продемонстрував надзвичайну мобільність, активно покриваючи великі відстані як у нападі, так і в обороні. Він зробив вагомий внесок в атакувальну гру України, розриваючи оборону суперників завдяки вчасним ривкам та вміння налагоджувати взаємодію з партнерами у фінальній третині поля, а також виконав чотири ключові передачі у чотирьох матчах, у яких взяв участь".

Хавбек київського Динамо Павло Люсін відзначився на цьогорічній континентальній першості 1 голом та 3 асистами.

У стартовому матчі з Хорватією уродженець столиці України віддав результативну передачу на Богданова за рахунку 0:1 на користь "клітчастих", а вже під завісу гри сам оформив взяття воріт.

Загалом у всіх матчах групового етапу півзахисник віддав асисти, єдиний раз, коли йому це не вдалося, стався під час матчу плейоф з Німеччиною.

УЄФА відзначив креативність юного футболіста.

"Павло Люсін продемонстрував виняткову здатність утримувати м'яч під тиском та знаходити оптимальний момент, щоб прорвати лінії суперника пасом. Його креативність мала вирішальне значення для успіху збірної України, завдяки чому він завершив турнір з одним голом та трьома гольовими передачами".

Нагадаємо, що збірна України U-19 на груповому етапі здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Вихід у півфінал гарантував "синьо-жовтим" участь у чемпіонаті світу-2027 U-20.

В 1/2 фіналу підопічні Михайленка прикро програли Німеччині (1:2), хоча першими розмочили нулі на табло.