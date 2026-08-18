Сикут: Залишаюся відкритим до того, щоби представляти як Польщу, так і Україну

Півзахисник Пітерборо Патрик Сикут розповів, чому прийняв пропозицію виступати за юнацьку збірну України.

Слова хавбека наводить Футбол 24.

"З віком я почав усвідомлювати, наскільки важливим для мене є моє українське коріння. Моя мама – українка, тож цей зв'язок завжди був присутній у моєму житті завдяки родині. Коли з'явилася нагода представляти Україну, я відчув, що справді прагну цього і що це стане для мене приводом для гордості.

В УАФ великий інтерес і дали мені відчути, що я їм потрібен, а це було важливо. Але я б не сказав, що справа була лише в наполегливості. Більше важила сама можливість і те, що я відчував, представляючи Україну. Ухваливши рішення, я почувався впевнено й хотів віддати всі сили команді", – заявив гравець.