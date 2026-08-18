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Сикут: Залишаюся відкритим до того, щоби представляти як Польщу, так і Україну

Олег Дідух — 18 серпня 2026, 21:49
Сикут: Залишаюся відкритим до того, щоби представляти як Польщу, так і Україну
Патрик Сикут
ФК Пітерборо Юнайтед

Півзахисник Пітерборо Патрик Сикут розповів, чому прийняв пропозицію виступати за юнацьку збірну України.

Слова хавбека наводить Футбол 24.

"З віком я почав усвідомлювати, наскільки важливим для мене є моє українське коріння. Моя мама – українка, тож цей зв'язок завжди був присутній у моєму житті завдяки родині. Коли з'явилася нагода представляти Україну, я відчув, що справді прагну цього і що це стане для мене приводом для гордості.

В УАФ великий інтерес і дали мені відчути, що я їм потрібен, а це було важливо. Але я б не сказав, що справа була лише в наполегливості. Більше важила сама можливість і те, що я відчував, представляючи Україну. Ухваливши рішення, я почувався впевнено й хотів віддати всі сили команді", – заявив гравець.

Також гравець зізнався, що не відкидає варіанту зі зміною спортивного громадянства на польське.

"Польща також відіграє важливу роль у моєму житті, і я ставлюся до цієї країни з великою повагою. У мене є досвід, пов'язаний із Польщею, і я вдячний за нього. Однак, коли з'явилася можливість представляти Україну, я відчув, що це правильний вибір особисто для мене і справа, якій я справді хотів би присвятити себе. Водночас я залишаюся відкритим до того, щоб представляти обидві країни".

Нагадаємо, у червні поточного року Сикута натуралізувала збірна України, випередивши Польщу. Він уже провів 4 матчі за збірну України U-19 на юнацькому Євро-2026. 15 липня атакувальному хавбеку виповнилося 18 років. Батько гравця має польське походження, тоді як мати є українкою. Тривалий час футболіст проживає в Англії.

збірна України U-19

збірна України U-19

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