Ярмолюк відновив тренування зі збірною України перед матчем з Азербайджаном – джерело

Олександр Булава — 11 жовтня 2025, 23:20
Єгор Ярмолюк
www.instagram.com/yarmoliuk_yehor

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів тренування зі збірною України у межах підготовки до матчу відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану.

Про це повідомляє Sport Arena.

Ярмолюк раніше пропускав тренування команди. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу, яке він отримав у матчі з Манчестер Сіті.

Напередодні наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив, що очікує побачити півзахисника у грі проти Азербайджану.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі національна команда зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.

Збірна України з футболу Єгор Ярмолюк

Збірна України з футболу

