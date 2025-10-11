Ярмолюк відновив тренування зі збірною України перед матчем з Азербайджаном – джерело
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів тренування зі збірною України у межах підготовки до матчу відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану.
Про це повідомляє Sport Arena.
Ярмолюк раніше пропускав тренування команди. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу, яке він отримав у матчі з Манчестер Сіті.
Напередодні наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив, що очікує побачити півзахисника у грі проти Азербайджану.
Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.
У четвертому турі національна команда зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.