Україна вийшла на друге місце в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Збірна України суттєво покращила своє турнірне становище після перемоги над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Тепер у команди Сергія Реброва 4 очки та друге місце у групі D. Попереду тільки команда Франції, в якої три перемоги та максимальні 9 балів.

Кваліфікація ЧС-2026. Турнірна таблиця

Група D

Франція – 9 очок Україна – 4 Ісландія – 3 Азербайджан – 1

Зауважимо, що матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.