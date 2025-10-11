Українська правда
Україна вийшла на друге місце в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 00:31
Збірна України суттєво покращила своє турнірне становище після перемоги над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Тепер у команди Сергія Реброва 4 очки та друге місце у групі D. Попереду тільки команда Франції, в якої три перемоги та максимальні 9 балів.

Кваліфікація ЧС-2026. Турнірна таблиця

Група D

  1. Франція – 9 очок
  2. Україна – 4
  3. Ісландія – 3
  4. Азербайджан – 1

Зауважимо, що матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

