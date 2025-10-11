Україна – Азербайджан: букмекери визначили фаворита матчу

У понеділок, 13 жовтня, збірна України проведе матч 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти національної команди Азербайджану.

Букмекери вважають команду Сергія Реброва очевидним фаворитом зустрічі, попри вересневу нічию (1:1) у першому колі.

На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,23, нічия оцінюється в 6,70, а ймовірність перемоги Азербайджану – 12,50.

Поєдинок Україна – Азербайджан відбудеться в польському місті Краків на стадіоні "Краковія" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, після трьох турів збірна України, маючи в активі 4 очки, посідає друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.