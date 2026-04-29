У нас люди трошки космонавти: Федецький – про призначення Маркевича тренером збірної України

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що 75-річний Мирон Маркевич є ідеальним кандидатом на посаду наставника національної команди.

Про це він розповів в інтерв'ю каналу Футбольний Диван.

"Маркевич занадто старий? У нас люди трошки космонавти, диванні експерти, вони розуміють… Дивіться, беремо Анчелотті, беремо Гасперіні, згадаємо покійного Валерія Васильовича Лобановського, який казав, що футбол – це майбутнє, це прогрес, це коли гратимуть у пів дотика, швидкісний футбол, тактичний футбол. Він тоді вже бачив.

І тому вік – це не вік, це досвід. А такий багаж знань, який є у Мирона Богдановича… Знаю його напрацювання, що він думає про збірну, як він хоче їх втілювати – це фантастика.

Тому прошу наших експертів, які не дуже розбираються, звертають увагу на вік: вік – це не проблема. Людина футбольна – це досвід, набутий протягом життя за такі клуби, як Дніпро, Металіст, Карпати, невеличкий період у збірній України. Такий досвід не кожен має", – розповів Федецький.