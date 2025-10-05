Ярмолюк через травму не зміг дограти матч проти Манчестер Сіті

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк не зміг дограти матч 7-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Хавбек розпочав гру у стартовому складі та діяв у центрі поля, поки не відчув дискомфорт після одного з єдиноборств. На 73-й хвилині зустрічі він був замінений. Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма.

Нагадаємо, Брентфорд зазнав поразки з рахунком 0:1.

Раніше стало відомо, що Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця місяця у Брентфорді.

У вересні хавбек зіграв чотири матчі у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу – у переможному поєдинку з Манчестер Юнайтед (3:1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгор серйозно зацікавив МЮ та Тоттенгем.