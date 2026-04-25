Легенда Динамо назвав головну проблему збірної України

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких вважає, що у збірної України наразі немає сильного лідера, який міг би повести команду за собою.

Його слова передає Sport-Express.ua.

"Якщо немає результату – значить, чогось точно бракує. Можливо, емоцій. Але головне – немає лідера. Немає номера один. У збірній обов'язково має бути вожак. Людина, за якою піде команда, якій будуть беззаперечно вірити, і яка показуватиме все на власному прикладі. Для мене це ключовий фактор.

Якщо в команді немає лідера, починаються проблеми. Колектив розбивається на окремі групки. Кожен стає сам по собі: приїхав у табір, якось відіграв, зібрав речі і поїхав. Як зіграв – уже не так і важливо.

Зараз такий час, що молодь має змогу обирати, де їй комфортніше. Але, як на мене, національна збірна — це абсолютна вершина. Це еталон того, заради чого ти взагалі приходиш у футбол. Вище за збірну своєї країни нічого немає", – розповів Шацьких.