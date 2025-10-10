Дубль Малиновського та супергол Калюжного допомогли Україні перемогти Ісландію у кваліфікації ЧС-2026

Збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Найбільше варто виділити повернення до складу "синьо-жовтих" Руслана Малиновського. Він вже на 14 хвилині реалізував чудовий момент, який створив Віталій Миколенко.

Після цього Ісландія перехопила ініціативу та вела гру, доки не зуміла забити. А гол стався на 35 хвилині після невдалої гри Анатолія Трубіна на ближній стійці. Україна відреагувала миттєво.

Спершу Олексій Гуцуляк скористався помилкою захисників Ісландії, а потім той таки Малиновський розрядив свою гармату та збільшив перевагу України. За рахунку 3:1 на користь "синьо-жовтих" команди пішли на перерву.

Другий тайм розпочався з гола Ісландії: Гудмундссон чудово замкнув простріл у штрафний майданчик українців. Через 15 хвилин ісландці забили ще раз, знову відзначився Гудмундссон.

Україна намагалася вирвати перемогу, і їй це вдалося у неймовірному стилі. Іван Калюжний чудово зловив м'яч та злету пробив прямісінько під стійку. І майже одразу відзначився Олег Очеретько. Тож у підсумку Україна здобула першу перемогу у відборі до ЧС-2026.

Кваліфікація до чемпіонату світу 2026

3 тур, група D, 10 жовтня

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: 0:1 – 14 Малиновський, 1:1 – 35 Еллертссон, 1:2 – 45 Гуцуляк, 1:3 – 45+5 Малиновський, 2:3 – 59 Гудмундссон, 3:3 – 75 Гудмундссон, 3:4 – 85 Калюжний, 3:5 – 89 Очеретько

Ісландія: Олафссон, Палссон, Інгасон, Гретарссон, Елертссон (Андерсон 87), Гудмундсон, Йоганессон, Гаральдссон, Магнуссон (Томассон 69), Гудйонсен (Тордарсон 87), Торстейнссон (Глінссон 69)

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Малиновський (Бондаренко 88), Гуцуляк (Велетень 88), Шапаренко (Очеретько 70), Судаков (Волошин 39), Ванат (Довбик 70)

Попередження: Гудйонсен 41 – Матвієнко 65, Миколенко 83

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.