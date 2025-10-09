Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров оцінив готовність Ярмолюка до матчів збірної України

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 20:47
Ребров оцінив готовність Ярмолюка до матчів збірної України
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність півзахисника Єгора Ярмолюка до жовтневих матчів "синьо-жовтих".

Про це фахівець розповів на пресконференції.

Хавбек швидше за все зможе відновитися до наступного поєдинку команди – проти Азербайджану.

"На жаль Єгор завтра не може грати, він відновлюється. Ми сподіваємося, що післязавтра він вже буде працювати у загальній групі збірної України.

Сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру.

Щодо інших гравців – ви знаєте ситуацію. На жаль дуже багато травм. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть їх замінити", – сказав Ребров.

Нагадаємо, Ярмолюк отримав ушкодження у матчі з Манчестер Сіті. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

Ярмолюк залишиться у збірній України попри ушкодження
Челсі цікавиться гравцем збірної України
Ярмолюк через травму не зміг дограти матч проти Манчестер Сіті
ПСЖ Забарного зустрінеться з Ліллем, Миколенко проти кривдника Динамо, Ярмолюк випробує Манчестер Сіті
Українським хавбеком серйозно цікавляться клуби АПЛ, Серії А та Бундесліги

Останні новини