Ребров оцінив готовність Ярмолюка до матчів збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність півзахисника Єгора Ярмолюка до жовтневих матчів "синьо-жовтих".
Про це фахівець розповів на пресконференції.
Хавбек швидше за все зможе відновитися до наступного поєдинку команди – проти Азербайджану.
"На жаль Єгор завтра не може грати, він відновлюється. Ми сподіваємося, що післязавтра він вже буде працювати у загальній групі збірної України.
Сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру.
Щодо інших гравців – ви знаєте ситуацію. На жаль дуже багато травм. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть їх замінити", – сказав Ребров.
Нагадаємо, Ярмолюк отримав ушкодження у матчі з Манчестер Сіті. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу.
Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.
Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.