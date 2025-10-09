Ребров оцінив готовність Ярмолюка до матчів збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність півзахисника Єгора Ярмолюка до жовтневих матчів "синьо-жовтих".

Про це фахівець розповів на пресконференції.

Хавбек швидше за все зможе відновитися до наступного поєдинку команди – проти Азербайджану.

"На жаль Єгор завтра не може грати, він відновлюється. Ми сподіваємося, що післязавтра він вже буде працювати у загальній групі збірної України.

Сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру.

Щодо інших гравців – ви знаєте ситуацію. На жаль дуже багато травм. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть їх замінити", – сказав Ребров.