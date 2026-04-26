Інших варіантів не може бути: Федецький назвав ідеального тренера для збірної України
Колишній захисник збірної України Артем Федецький після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України назвав кандидата, який має очолити "синьо-жовтих".
Його слова передає Sport-express.ua.
"Мирон Маркевич. МАРКЕВИЧ. Так і напишіть великими буквами. Інших варіантів апріорі не може бути, і я їх не бачу.
Це просто кричуща думка та бажання суспільства. Тому ті, хто ухвалює рішення, повинні дослухатися до народу, людей, вболівальників, експертів, футболістів.
Мирон Богданович на сьогодні основний та головний кандидат, який може вивести цю збірну, яка реально складається з хороших футболістів, на зовсім інший рівень. Повторюся, інших варіантів не може бути. Інсайди, що пишуть, це "жовтуха", яка нікому не цікава", – заявив Федецький.
Нагадаємо, що Маркевич уже був головним тренером національної команди у 2010 році. На чолі "синьо-жовтих" він провів чотири матчі, в яких "синьо-жовті" здобули три перемоги й одного разу зіграли внічию.
Раніше думками про вибір наступного наставника української збірної ділились, зокрема, Віталій Кварцяний і Йожеф Сабо. Вони також вважають Мирона Маркевича хорошим варіантом.