Інших варіантів не може бути: Федецький назвав ідеального тренера для збірної України

Колишній захисник збірної України Артем Федецький після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України назвав кандидата, який має очолити "синьо-жовтих".

"Мирон Маркевич. МАРКЕВИЧ. Так і напишіть великими буквами. Інших варіантів апріорі не може бути, і я їх не бачу.

Це просто кричуща думка та бажання суспільства. Тому ті, хто ухвалює рішення, повинні дослухатися до народу, людей, вболівальників, експертів, футболістів.

Мирон Богданович на сьогодні основний та головний кандидат, який може вивести цю збірну, яка реально складається з хороших футболістів, на зовсім інший рівень. Повторюся, інших варіантів не може бути. Інсайди, що пишуть, це "жовтуха", яка нікому не цікава", – заявив Федецький.