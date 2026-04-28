Володар Золотого м'яча розповів, хто повинен очолити збірну України з футболу

Софія Кулай — 28 квітня 2026, 08:22
Володар Золотого м'яча розповів, хто повинен очолити збірну України з футболу
Ігор Бєланов
Володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов розповів, хто повинен стати новим головним тренером збірної України з футболу.

Його цитує Sport.ua.

На його думку, національну команду повинен очолити український спеціаліст. Бєланов додав, що скільки б не було розмов навколо нового наставника "синьо-жовтих", але все впирається у самих футболістів збірної.

"Від матчів за участю збірної України, які мені доводилося бачити, я в шоці. В них не було ані швидкості, ані переводів, ані вибуховості, ані обводок. Взяти хоча б березневу гру із Швецією. В ній грали монотонно, без вогника.

От забив один м'яч Пономаренко, та й то це було в самій кінцівці. Ну що це за гра? І це при тому, що у матчі такого значення потрібно було йти ва-банк, вриватися у чужий штрафний майданчик, бігти у наступ", – сказав Бєланов.

Колишній футболіст додав, що, щоб збірна ефективно виконувала свою роботу, її повинен очолювати колектив справжніх професіоналів, які будуть об'єднані однією метою.

Нагадаємо, що 22 квітня 2026 року УАФ повідомила про припинення співпраці з Сергієм Ребровим. Сторони розійшлися за обопільною згодою.

Раніше повідомлялося, що до списку потенційних кандидатів на тренерське крісло збірної України входять Руслан Ротань, Унаї Мельгоса, Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч, Юрій Вернидуб, Владислав Лупашко та навіть Паулу Фонсека.

Наразі найбільше розмов навколо легендарного Мирона Маркевича.

Ігор Бєланов Збірна України з футболу

Ігор Бєланов

