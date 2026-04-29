Маркевич відповів, чи готовий вдруге очолити збірну України

Легендарний Мирон Маркевич відреагував на чутки про можливе призначення на посаду головного тренера збірної України.

Про це 75-річний фахівець розповів YouTube-каналу Футбольний Диван.

Попри поважний вік, Маркевич готовий вдруге очолити національну команду.

"Ну, ви мені такі питання ставите. Я завжди готовий. Як воно буде – побачимо", – відповів Маркевич.

Колишній тренер Карпат тримає себе у гарній фізичній формі та регулярно грає за ветеранську команду. Таким чином, фахівець відповів на критику своєї кандидатури через вік.

"Нехай приїдуть сюди, подивляться, побігають зі мною, побачать, який у кого вік", – додав він.

Зазначимо, що Мирон Маркевич був головним тренером збірної України у 2010 році. Під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли чотири товариські матчі проти Литви (4:0), Румунії (3:2), Норвегії (1:0) та Нідерландів (1:1).

Раніше Сергій Ребров за обопільною згодою з УАФ залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом команда не змогла вийти на чемпіонат світу 2026 року.