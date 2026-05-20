Ярмоленко присвятив гол Чернігову в фіналі Кубка України

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив гру Чернігова та назвав причину, чому не забив більше голів.

Про це футболіст розповів журналістам після матчу.

"Та ні, фізично було видно, що вони готові. Я вважаю, що вони створили достатньо моментів у першому таймі і мали більш холоднокровно розпоряджатися цими моментами, забивати там два-три м'ячі і вже спокійно грати по результату в кінці першого тайму".

На запитання: "Сьогодні ви мали шанси ще забити. Чи простили просто Чернігів, чи не вдалося вам?" – Ярмоленко відповів:

"Ну, просто... просто не вдалося. Забракло майстерності".

Також він зазначив, чому не святкував свій єдиний гол.

"Це дань рідному місту. Я все ж таки хочу додому, в Чернігів".

Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.

Нагадаємо, що Ярмоленко обійшов Шевченка в списку бомбардирів Кубка України.

Також наставник Динамо Ігор Костюк висловився щодо майбутнього Андрія Ярмоленка.