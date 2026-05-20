Ярмоленко обійшов Шевченка у списку бомбардирів Кубка України

Олександр Булава — 20 травня 2026, 21:47
Андрій Ярмоленко
Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко встановив чергове досягнення в українському футболі.

У фіналі Кубка України проти Чернігова Ярмоленко забив третій м'яч киян і допоміг Динамо здобути перемогу з рахунком 3:1. На 70-й хвилині 36-річний гравець обігрався з Герреро у штрафній суперника та з близької відстані переграв голкіпера.

Цей м'яч став для гравця 22-м у кар'єрі в розіграшах Кубка України. Завдяки цьому Ярмоленко випередив Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів турніру та піднявся на третю сходинку рейтингу.

Наразі вінгер зрівнявся за кількістю голів у Кубку України з Олександром Паляницею. Попереду в історичному рейтингу бомбардирів залишаються лише Максим Шацьких із 24 м'ячами та Андрій Воробей, який забив 25 голів.

Найкращі бомбардири в історії Кубку України:

1. Андрій Воробей – 25
2. Максим Шацьких – 24
3. Олександр Паляниця – 22
3. Андрій Ярмоленко – 22
4. Андрій Шевченко – 21
5. Сергій Ребров – 20

Нагадаємо, нещодавно Ярмоленко забив свій 119-й гол за всю історію виступів в чемпіонаті України.

