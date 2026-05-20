Динамо після перемоги у фіналі Кубку України зрівнялося з Шахтарем за кількістю внутрішніх трофеїв

Олексій Мурзак — 20 травня 2026, 20:36
ФК Динамо Київ

Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 здобуло свій 40-й внутрішній трофей за часи незалежності країни та зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.

У підсумку в українському футболі знову утворилося двовладдя серед найтитулованіших команд.

Шахтар здобув 16 титулів чемпіона України, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

В активі Динамо – 17 титулів чемпіона України, 14 Кубків України і 9 Суперкубків.

Також зазначимо, що для головного тренере "біло-синіх" Ігоря Костюка це дебютний трофей з першою командою.

Завдяки цьому успіху кияни змогли пробитися у кваліфікацію до загального етапу Ліги Європи.

Напередодні Динамо здобуло мінімальну перемогу над Полтавою у матчі передостаннього 29-го туру чемпіонату України з футболу.

