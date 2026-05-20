Будемо сідати і домовлятись: Костюк – про майбутнє Ярмоленка в Динамо

Олексій Мурзак — 20 травня 2026, 22:51
Наставник Динамо Ігор Костюк висловився щодо майбутнього вінгера клубу Андрія Ярмоленка, зазначивши, що наприкінці сезону сторони обговорюватимуть це питання.

Його слова наводить Tribuna.com.

"З приводу підсилення. Звісно, ми працюємо у цьому напрямку. Розглядаємо різні варіанти. Є позиції, які потребують підсилення. У цьому напрямку працюємо.

Що стосується Андрія Ярмоленка. Той досвід, який у нього є, він передає молодим гравцям. Це для нас дуже корисно. І в роздягальні, і на полі. Тому по завершенні сезону будемо розмовляти, будемо дивитись, як Андрій почувається, які у нього плани. Будемо сідати і домовлятись", – сказав Костюк.

Нагадаємо, за підсумками фіналу Кубку України, у якому Динамо перемогло Чернігів, вінгер київського клубу встановив чергове досягнення в українському футболі.

Як відомо, нещодавно Ярмоленко також забив свій 119-й гол за всю історію виступів в чемпіонаті України, наблизившись до рекорду Максима Шацьких.

Поточний контракт Андрія з Динамо розрахований до літа 2026 року. Останню офіційну угоду терміном на один сезон сторони підписали у травні 2025 року.

