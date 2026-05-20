Динамо з дублем Буяльського та голом Ярмоленка здолало Чернігів у фіналі Кубку України

У середу, 20 травня, на "Арені Львів" відбувся фінал Кубку України з футболу, в якому київське Динамо переграло Чернігів.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

У першому таймі Динамо володіло помітною перевагою, яка змогла втілитись на 26-й хвилині голом Віталія Буяльського. Хавбек потужним ударом завершив тривалу атаку киян.

Проте Чернігів зумів швидко відповісти: після розіграшу штрафного Анатолій Романченко головою відправив м'яч у сітку воріт киян. Цей гол став історичним – уперше команда з Першої ліги відзначилася у фіналі Кубка України.

Ба більше, наприкінці тайму першоліговий колектив вивів Дениса Безбородька віч-на-віч із Нещеретом, однак форвард пробив вище воріт.

У другій половині малюнок гри не змінився – кияни продовжили атакувати великими силами. У підсумку на 53-й хвилині Буяльський оформив дубль. Півзахисник скористався скиданням від Матвія Пономаренка та пробив у кут воріт.

На 70-й хвилині гол у свій актив записав Андрій Ярмоленко. 36-річний вінгер обігрався з Герреро у штрафній суперника та з близької відстані переграв голкіпера.

Кубок України

Фінал, 20 травня

Чернігів – Динамо (Київ) 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 26 Буяльський, 1:1 – 34 Романченко, 1:2 – 53 Буяльський, 1:3 – 70 Ярмоленко

Чернігів: Татаренко, Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян, Бибік, Шушко (Мироненко, 59), Шалфєєв (Кулик, 69), Порохня (Койдан, 69), Сердюк (Дідок, 87), Безбородько (Безгубченко, 59)

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар (Захарченко, 85), Михавко, Вівчаренко, Бражко, Буяльський (Михайленко, 73), Волошин, Шапаренко (Піхальонок, 56), Шола (Ярмоленко, 56), Пономаренко (Герреро, 56)

Попередження: Картушов (23), Галстян (60), Койдан (85)

Для "біло-синіх" це 14-й титул Кубку України в історії. Ця перемога дозволила столичному колективу кваліфікувати у Ліги Європи.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Динамо здолало Олександрію та донецький Шахтар з однаковим рахунком 2:1, після чого у чвертьфіналі розібралося з Інгульцем (2:0) та розгромило Буковину (3:0) у півфіналі.