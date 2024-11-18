Яремчук: Албанія – потужна команда
Нападник збірної України Роман Яремчук виділив сильні сторони Албанії перед матчем у Лізі націй.
Про це футболіст розповів на пресконференції.
"Як оцінюю збірну Албанії? Ми граємо на виїзді, такі ігри відрізняються від матчів вдома. Я вважаю, що Албанія досить потужна команда, останній поєдинок це показав – гарний нападник, хороша лінія оборони. Відчувається хороша дисципліна в обороні.
У нас також є достатня кількість кваліфікованих футболістів, які можуть вирішити матч. Будемо фокусуватися на перемозі завтра", – розповів Яремчук.
Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.
А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.