Яремчук: Албанія – потужна команда

Нападник збірної України Роман Яремчук виділив сильні сторони Албанії перед матчем у Лізі націй.

Про це футболіст розповів на пресконференції.

"Як оцінюю збірну Албанії? Ми граємо на виїзді, такі ігри відрізняються від матчів вдома. Я вважаю, що Албанія досить потужна команда, останній поєдинок це показав – гарний нападник, хороша лінія оборони. Відчувається хороша дисципліна в обороні.

У нас також є достатня кількість кваліфікованих футболістів, які можуть вирішити матч. Будемо фокусуватися на перемозі завтра", – розповів Яремчук.