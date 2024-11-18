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Яремчук: Албанія – потужна команда

Олександр Булава — 18 листопада 2024, 18:48
Яремчук: Албанія – потужна команда
УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук виділив сильні сторони Албанії перед матчем у Лізі націй.

Про це футболіст розповів на пресконференції.

"Як оцінюю збірну Албанії? Ми граємо на виїзді, такі ігри відрізняються від матчів вдома. Я вважаю, що Албанія досить потужна команда, останній поєдинок це показавгарний нападник, хороша лінія оборони. Відчувається хороша дисципліна в обороні.

У нас також є достатня кількість кваліфікованих футболістів, які можуть вирішити матч. Будемо фокусуватися на перемозі завтра", – розповів Яремчук.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Роман Яремчук Збірна Албанії з футболу

Роман Яремчук

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