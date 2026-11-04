Олімпіакос із Яремчуком розписав нульову нічию з Ренном у 4 турі Ліги Європи: відома оцінка українця

Олімпіакос Пірей зіграв унічию з Ренном у межах четвертого туру загального етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Зустріч завершилась із рахунком 0:0.

Протягом всього часу поєдинку команди таки не змогли порадувати своїх вболівальників забитими м'ячами. На 44-й хвилині Бруно Оньємаечі заніс м'яч у сітку воріт грецької команди, проте арбітр не зарахував цей гол через положення поза грою.

Ліга Європи – Етап ліги

4 тур, 4 листопада

Ренн – Олімпіакос Пірей – 0:0 (0:0)

Український центрфорвард Роман Яремчук вийшов на поле з лави запасних на 59 хвилині. Він замінив 23-річного італійського нападника Армандо Гонсалеса.

Статистичний портал Sofascore оцінив дії Яремчука у цьому поєдинку в 6,6 бала. За даними ресурсу, українець протягом гри завдав одного удару у площину воріт суперника, віддав 6 успішних із 7 передач та один раз обійшов суперника на дриблінгу.

За результатом цього поєдинку Олімпіакос розташувався на першій позиції у турнірній таблиці. Водночас Ренн посів 12 місце.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що матч між Олімпіакосом та Ренном довелося перенести на іншу дату через масові протести у Франції.

Додамо, що у поточному сезоні Яремчук провів на клубному рівні 10 матчів, у яких відзначився 1 голом.