Мальдера розповів про можливу втрату гравця збірної України перед матчем з Угорщиною

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про кадрову ситуацію в команді, наголосивши, що через біль у коліні центральний нападник Олімпіакоса Роман Яремчук, можливо, не зможе взяти участь у стартовому матчі проти Угорщини в Лізі націй.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Пономаренко трошки прихворів, нічого серйозного. Завтра мав би бути в готовності. Маємо деякі сумніви щодо Яремчука, який відчуває невеликий біль в коліні. В найближчі години ми вирішимо".

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В. До неї потрапив і Яремчук, який нещодавно відзначився переможним голом у матчі проти Ягеллонії в першому турі Ліги Європи-2026/27.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.

25 вересня підопічні Андреа Мальдери гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).

Напередодні італійський наставник висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у збірній та оцінив допомогу від Сергія Реброва.