Щасливий повернутись: Яремчук відреагував на свій переможний гол у Лізі Європи

Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук висловився про перемогу над Ягеллонією (2:1) у першому турі Ліги Європи-2026/27.

Своїми емоціями він поділився в інстаграмі.

Українець забив переможний м'яч у цій грі, вийшовши на заміну. Він подякував усім за підтримку під час непростого періоду:

"Дуже радий знову грати перед цими неймовірними вболівальниками. Щасливий повернутися та знову приносити користь Олімпіакосу. Це літо принесло чимало складних моментів, але я ніколи не втрачав своєї пристрасті та любові до футболу. Я завжди віддаватиму все заради людей, які поруч зі мною, і тих, хто мене підтримує, незважаючи ні на що. Цей період також показав мені, хто був по-справжньому щирим і хто залишався поруч, коли було нелегко. І я ніколи цього не забуду. Попереду ще багато роботи. Залишаймося єдиними, борімося разом і продовжуймо рухатися вперед. Вперед, Олімпіакос".

Зазначимо, що після поєдинку про гол Романа висловився також новий наставник Олімпіакоса. Цей взяття воріт стало дебютним для Яремчука в сезоні-2026/27.

Нагадаємо, що форвард "червоно-білих" потрапив до заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй, попри обмежену ігрову практику. Загалом Андреа Мальдера викликав 30 гравців.