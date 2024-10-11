Гол Мудрика приніс Україні першу перемогу в Лізі націй

У польській Познані відбувся матч третього туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній України протистояла національна команда Грузії. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0.

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Початок зустрічі був затьмарений проблемами з освітленням на стадіоні над гостьовим сектором, через що гра була перервана на 8 хвилин. Утім, ця ситуація ніяк не вплинула на жагу команд до перемоги.

Команда Сергія Реброва відкрила рахунок на 35-й хвилині. Кочорашвілі втратив м'яч на власній половині поля, чим скористався Михайло Мудрик, який від лівого кута штрафного змістився до центру й низом поклав шкіряного у ближній кут.

У другому таймі Мудрик міг оформлювати дубль, однак Гіоргі Мамардашвілі у стрибку потягнув удар від зіркового українця, чим довів, що не просто так вважається одним із найкращих голкіперів світу.

Наприкінці зустрічі підопічним Реброва відверто пощастило: Давіташвілі відправив м'яч у ворота Трубіна, але до цього був зафіксований офсайд.

Українська збірна набрала перші три очки, проте продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи. Грузія та Чехія мають по 6 балів, в України та Албанії по 3 залікові пункти.

Ліга націй. Груповий етап, 3 тур

11 жовтня. Познань, Муніципальний стадіон

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Мудрик (35)

Україна: Трубін – Матвієнко, Таловєров, Забарний, Конопля, Калюжний (Криськів, 91), Мудрик (Назаренко, 86), Шапаренко, Судаков (Сваток, 91), Гуцуляк (Зубков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Двалі, Кашия, Лочошвілі (Шенгелія, 60), Кочорашвілі (Давіташвілі, 71), Чакветадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 82), Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиматиме команду Чехії, а Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.