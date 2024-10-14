Україна з голом Довбика зіграла внічию з Чехією в Лізі націй

У польському Вроцлаві відбувся матч четвертого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній України протистояла національна команда Чехії.

Поєдинок завершився із рахунком 1:1.

Перший тайм пройшов на зустрічних курсах. Однак більше пощастило чехам, які використали свій момент після подачі кутового. Лукаш Черв влучно пробив з-за меж штрафного майданчика (0:1).

Зазначимо, що під час гольової атаки чехів травмувався український півзахисник Олексій Гуцуляк, який зіткнувся головою з Томашом Соучеком та покинув поле на ношах. Його замінив Олександр Зубков.

"Синьо-жовті" відповіли на початку другої половини гри. Центральний захисник збірної Чехії Ладіслав Крейчі зіграв рукою у штрафному майданчику, коли намагався закрити м'яч від Юхима Коноплі. Арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті, яке холоднокровно реалізував Артем Довбик (1:1).

Гравці України намагалися розвинути свій успіх, проте ударам Михайла Мудрика, Романа Яремчука та Олександра Зубкова бракувало влучності.

Українська збірна продовжує залишатись на останньому рядку в турнірній таблиці групи з 4 очками в активі. Чехія з 7 балами очолює квартет, у Грузії та Албанії по 6 очок.

Ліга націй. Груповий етап, 4 тур

14 жовтня. Вроцлав, "Тарчинський Арена Вроцлав"

Україна – Чехія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Черв, 1:1 – 53 Довбик (пен)

Україна: Трубін – Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Таловєров, Матвієнко – Степаненко (Калюжний, 64), Судаков, Шапаренко (Криськів, 64) – Мудрик, Гуцуляк (Гуцуляк, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехія: Коварж – Цоуфал, Крейчій, Вітік, Боржил (Змрзли, 70) – Соучек, Черв – Черни (Лінгр, 58), Шульц (Кухта, 90+1), Провод (Гложек, 58) – Хори (Клімент, 70)

У наступному турі Ліги націй збірна України зіграє з Грузією. Матч відбудеться 16 листопада.