Нічия під зливою у Батумі: збірна України не змогла вдруге здолати Грузію у Лізі націй

На стадіоні "Батумі-Арена" в однойменному грузинському місті відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Через сильну зливу, яка накрила Батумі цього дня, проведення поєдинку було під загрозою зриву, проте матч все ж таки відбувся. І вже в дебюті гри команді Сергія Реброва вдалося забити швидкий гол: Судаков та Мудрик зіграли в стінку на правому фланзі контратаки, після чого Михайло прострілив до центру, а Кверквелія зрізав м'яча у власні ворота.

Ближче до перерви Мудрику вдався феноменальний ривок від центральної лінії до лівого флангу штрафного, звідки вінгер спробував поцілити в дальній кут воріт суперника, однак Мамардашвілі ногою парирував шкіряного.

На екваторі другого тайму грузини ледь не зрівняли рахунок. Лідер "хрестоносців" Хвіча Кварацхелія отримав простір і одразу ж пробив з-за меж штрафного майданчика, та на щастя "синьо-жовтих" врятував каркас воріт. Якби м'яч летів на кілька сантиметрів нижче, Трубін у цьому епізоді нічим не зміг би зарадити.

За 14 хвилин до кінця основного часу атака Грузії досягла успіху. Какабадзе з правого флангу навісив на голову Кочорашвілі, удар якого Трубін відбив, проте Мікаутадзе, що вийшов на заміну, вдало зіграв на добиванні й вирівняв шальки терезів.

У компенсований час українці вибігли в шалену контратаку й мали стовідсотковий шанс вирвати перемогу, проте Мамардашвілі зробив два неймовірні сейви поспіль і опинився в обіймах партнерів, ставши головним героєм зустрічі.

1:1 – Україна не змогла здобути другу після жовтневого матчу перемогу над Грузією і залишається на останній сходинці в турнірній таблиці квартету. Для збереження прописки в дивізіоні B Ліги націй підопічним Реброва необхідно обов'язково набирати три очки в поєдинку з Албанією.

Ліга націй. Груповий етап, 6 тур

16 листопада. "Батумі-Арена"

Грузія – Україна – 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (авт.)

У завершальному турі Ліги націй збірна України проведе гостьовий матч проти Албанії, а Грузія зіграє на виїзді проти Чехії. Обидва поєдинки відбудуться 19 листопада та розпочнуться о 21:45 за Києвом.