УЄФА перенесла матч за участі клубу форварда збірної України у Лізі Європи

Поєдинок 4 туру основного етапу Ліги Європи між Ренном та Олімпіакосом, за який виступає нападник збірної України Роман Яремчук, перенесли на іншу дату.

Про це повідомила преслужба УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 4 листопада. Початок – о 16:30 за центральноєвропейським часом, або о 17:30 за Києвом.

Спочатку матч мав пройти в четвер, 5 листопада. УЄФА змінила дату після того, як французька влада повідомила, що через заплановані страйки та демонстрації не зможе гарантувати необхідний рівень безпеки.

Рішення ухвалили після консультацій із владою та клубами.

Напередодні Францію охопила хвиля протестів. 17 жовтня у столиці країни розпочалися підпали, напади на продавців магазинів, масове мародерство та інші прояви вандалізму.

Серед причин масового невдоволення фігурують протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання.