Збірна Албанії – збірна України: онлайн-трансляція

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу на виїзді зіграє проти Албанії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на Air Albania Stadium у Тирані, Албанія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30 за Києвом.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.