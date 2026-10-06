Пропустили незрозумілий другий гол: Яремчук – про фіаско від Угорщини у Лізі націй

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, що, на його думку, "синьо-жовті" провели дуже хороший перший тайм, контролювали матч і створили моменти біля воріт Угорщини.

Про це футболіст сказав у коментарі MEGOGO.

"Важко сказати. Я вважаю від себе, чесно, що ми провели дуже хороший перший тайм, дійсно контролювали матч, створювали моменти. Я відчував у цей момент, що нам потрібно ставити крапку, забивати м'яч, тому що суперник скористається своєю атакою і заб'є. Зрештою, так і сталося. Потім ми наче виправили ситуацію, повірили в те, що ми можемо перемогти – і нас знову зловили на контратаці, ми пропустили", – сказав Роман.

30-річний футболіст додав, що виходив на заміну із настановою, що потрібно змінити гру та зробити потрібний для збірної результат.

"На жаль, пропустили незрозумілий другий гол – це зовсім вибило нас з колії, втратили впевненість, і матч закінчився", – зазначив нападник грецького Олімпіакоса.

Яремчук спробував пояснити слабку результативність команди Андреа Мальдери, яка у чотирьох поєдинках забила лише два голи. Натомість пропустила п'ять.

На думку Романа, колективу дещо не вистачило агресії в атакувальних діях. Також він додав, що кожному українському футболісту потрібно більше вимагати від себе, щоб у листопаді постаратися виграти обидва заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Я вірю в цю ідею, яку приносить головний тренер, я знаю його вимоги. Я повністю вірю в нього. Я знаю, що цей футбол буде працювати. Повернуться травмовані футболісти – Зінченко, Довбик, Міша Мудрик, усі футболісти – і ми будемо показувати дуже гідний футбол. Просто потрібно зараз терпіння. Ми повністю перебудовуємося. Розумію, що вболівальникам нецікаво слухати, що я кажу, але треба терпіння. Я впевнений, що в нас є великий потенціал у збірній, – підсумував Яремчук.

Нагадаємо, що форвард Олімпіакоса став автором єдиного голу України у другій зустрічі проти Угорщини, яка закінчилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 1:2. Команда Марко Россі вдалося взяти реванш за поразку у стартовому турі Ліги націй-2026/27 (1:0).

Підопічні Андреа Мальдери зазнали другого поспіль фіаско та опустилися у групі на третє місце (4 очки), пропустивши повз себе угорців (7 балів).

У листопаді 2026-го Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії (14 листопада) та 17 листопада прийме Грузію. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).

Раніше головний тренер української збірної Мальдера пояснив поразку від Угорщини.