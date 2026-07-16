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Два лідери збірної Іспанії пропустили тренування команди

Олександр Булава — 16 липня 2026, 21:12
Два лідери збірної Іспанії пропустили тренування команди
Ламін Ямал
Getty Images

Гравці збірної Іспанії Ламін Ямал та Педро Порро не тренувалися у загальній групі команди через дискомфорт.

Про це повідомляє Marca.

Наразі обидва футболісти працюють за індивідуальним планом. Зокрема, Ямал проводив заняття зі спеціальною пов'язкою на лівому стегні.

Зазначається, що відсутність гравців у загальній групі є виключно запобіжним заходом медичного та тренерського штабів. Очікується, що і Ямал, і Порро з високою ймовірністю зможуть вийти на поле у фіналі чемпіонату світу-2026 з Аргентиною.

Вирішальний поєдинок 23-го мундіалю в історії відбудеться 19 липня на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії не без проблем подолала стадію групового етапу, зігравши внічию з Кабо-Верде, розгромивши Саудівську Аравію та мінімально перегравши Уругвай.

Проте у плейоф іспанці діяли значне впевненіше – розгром збірної Австрії, мінімальна перемога над Португалією та Бельгією, а також впевнена звитяга проти Франції на шляху до фіналу. На цьому мундіалі "Фурія Роха" пропустила всього 1 гол.

Іспанія вдруге зіграє у фіналі чемпіонатів світу після успіху у 2010 році.

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