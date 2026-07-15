Ямал встановив унікальне переможне досягнення, ставши справжнім талісманом для збірної Іспанії

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал встановив унікальний рекорд міжнародного футболу на великих турнірах.

Про це повідомляє Opta.

19-річний вундеркінд записав його в актив після матчу із Францією у півфіналі чемпіонату світу. "Фурія Роха" здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0, а сам футболіст заробив пенальті.

Завдяки цьому результату зірка Барселони виграв уже 12-й поєдинок поспіль на Мундіалях та чемпіонатах Європи, в яких виходив у стартовому складі. Він став першим футболістом в історії, якому вдалося досягти такої переможної серії.

Загалом Ламін Ямал уже провів за національну команду 32 матчі. У них він забив 7 голів і віддав 13 результативних передач.

Зазначимо, що у фіналі "Фурія Роха" зустрінеться з переможцем пари Англія – Аргентина. Вирішальна гра відбудеться 19 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.