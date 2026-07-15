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Ямал встановив унікальне переможне досягнення, ставши справжнім талісманом для збірної Іспанії

Денис Іваненко — 15 липня 2026, 10:51
Ямал встановив унікальне переможне досягнення, ставши справжнім талісманом для збірної Іспанії
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал встановив унікальний рекорд міжнародного футболу на великих турнірах.

Про це повідомляє Opta.

19-річний вундеркінд записав його в актив після матчу із Францією у півфіналі чемпіонату світу. "Фурія Роха" здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0, а сам футболіст заробив пенальті.

Завдяки цьому результату зірка Барселони виграв уже 12-й поєдинок поспіль на Мундіалях та чемпіонатах Європи, в яких виходив у стартовому складі. Він став першим футболістом в історії, якому вдалося досягти такої переможної серії.

Загалом Ламін Ямал уже провів за національну команду 32 матчі. У них він забив 7 голів і віддав 13 результативних передач.

Зазначимо, що у фіналі "Фурія Роха" зустрінеться з переможцем пари Англія – Аргентина. Вирішальна гра відбудеться 19 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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