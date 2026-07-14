Ми всі бачимо себе чемпіонами: Ямал – про гру із Францією у півфіналі ЧС-2026

Зірка збірної Іспанії Ламін Ямал висловився про протистояння із Францією у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Cope.

Він заявив, що це буде поки найважливіший матч у його житті. Він мріє в нього перемогти та врешті-решт тріумфувати на турнірі.

"Чесно кажучи, це буде найважливіший матч, у якому я коли-небудь гратиму. Ми всі дуже сповнені надії, а я – особливо. Ми всі бачимо себе чемпіонами світу, як це було у 2010 році. А чому б і ні? Забивати голи в таких поєдинках – це завжди щось особливе, і, звісно, я приймаю цей виклик. Саме для цього я приїхав, і це буде дуже особливий день. Я не відчуваю жодного тиску. Я думаю, що зрештою я граю так, як вмію, і ніколи не гратиму краще чи гірше, ніж вмію", – сказав Ямал.

Зазначимо, що гра між Іспанією та Франції відбудеться 14 липня. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив Мирон Маркевич. Фахівець вважає, що доля протистояння не вирішиться в основний час.