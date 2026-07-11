ФІФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія – Бельгія у чвертьфіналі ЧС-2026

Вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямала визнали найкращим гравцем матчу проти Бельгії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Під час цієї зустрічі 18-річний футболіст не відзначився результативними діями. За даними статистичного порталу Sofascore, Ямал 6 разів пробив у площину воріт суперника, віддав 39 точних передач з 47 (83%), 4 рази успішно пройшов суперника завдяки дриблінгу з 8 спроб та загалом зробив за гру 80 дотиків до м'яча.

Нагадаємо, що "Фурія Роха" зуміла переграти команду Руді Гарсії завдяки голам Фабіана Руїса та Мікеля Меріно, який відзначився на останніх хвилинах. Кінцівка гри запам'яталася травмою досвідченого голкіпера збірної Бельгії Тібо Куртуа.

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.