Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал висловився про перемогу над Бельгією (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу та поділився очікуваннями від наступного протистояння.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Зірка Барселони заявив, що команда заслужено пройшла "червоних дияволів". Він підкреслив, що "Фурія Роха" домінувала в усіх поєдинках чинного турніру:

"Ми дуже щасливі, що вийшли до півфіналу. Ми вже довго знаходимося тут і хочемо пройти весь шлях до кінця. Дуже раді цій перемозі та виходу в наступну стадію. Думаю, ми були набагато сильнішими за суперника.

Так, пропущений гол залишив дивне відчуття, бо він трапився саме тоді, коли ми повністю контролювали гру. Може здатися, що ми не показуємо якогось особливо гарного футболу, проте жодна команда не змогла грати з нами на рівних".