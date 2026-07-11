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Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 07:20
Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026
Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал висловився про перемогу над Бельгією (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу та поділився очікуваннями від наступного протистояння.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Зірка Барселони заявив, що команда заслужено пройшла "червоних дияволів". Він підкреслив, що "Фурія Роха" домінувала в усіх поєдинках чинного турніру:

"Ми дуже щасливі, що вийшли до півфіналу. Ми вже довго знаходимося тут і хочемо пройти весь шлях до кінця. Дуже раді цій перемозі та виходу в наступну стадію. Думаю, ми були набагато сильнішими за суперника.

Так, пропущений гол залишив дивне відчуття, бо він трапився саме тоді, коли ми повністю контролювали гру. Може здатися, що ми не показуємо якогось особливо гарного футболу, проте жодна команда не змогла грати з нами на рівних".

Також футболіст розповів, що перед півфіналом іспанці не мають страху перед Францією, яку чимало експертів називають головним фаворитом Мундіалю-2026.

"Я вважаю, що якщо комусь і варто побоюватися, то саме Франції – нас. Саме ми вибили їх з Ліги націй минулого року. Звичайно, зустрінуться дві чудові збірні. На мій погляд, це дві найсильніші національні команди світу. Подивимося, що станеться, але жодного страху у нас немає", – сказав Ямал.

Зазначимо, що матч 1/2 фіналу відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми думками про майбутнє протистояння поділився Луїс де ла Фуенте. Він переконаний, що "Фурія Роха" здатна перемогти підопічних Дідьє Дешама.

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