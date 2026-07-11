Вони дуже різні: Хаві порівняв Мессі та Ямала

Легенда Барселони Хаві поділився думками щодо Ламіна Ямала та Ліонеля Мессі, яких часто порівнюють фанати й експерти.

Його слова передає The Athletic.

Іспанський фахівець заявив, що в них дійсно є чимало спільного. При цьому він вважає, що такі розмови можуть заважати 18-річному вундеркінду.

"Порівняння з Мессі були неминучими, адже він грає на тій самій позиції. Він лівоногий і виступає на правому фланзі – саме там, де останніми роками грав Лео. Він зміщується в центр, створює моменти для себе й також здатен віддати останній пас. У нього багато схожого з Лео. Але я не думаю, що ми робимо хлопцю послугу, порівнюючи його з найкращим гравцем усіх часів. Це створює додатковий тиск на нього. Попри це, я не думаю, що його це турбує. Саме тому я казав, що він має дуже сильний характер, адже йому байдуже. Ямал хоче м'яч. Він хоче грати у футбол та отримує від цього задоволення. Йому добре і він насолоджується грою з м'ячем у ногах. Мессі без сумніву є орієнтиром для Ламіна", – сказав Хаві.

Колишній тренер і футболіст Барселони також назвав їхні спільні та відмінні риси:

"Якщо говорити про порівняння між ними, вони дуже різні. Ламін більше схильний до дриблінгу. Лео був наче Сонік – він одразу йшов до воріт. Але я б порівняв їх у плані характеру – вони обоє знають, що є найкращими, і це дуже важливо. Ламін знає, що він особливий. Це можна помітити, коли дивишся на нього і перебуваєш поруч із ним. Так само, як Лео знав, що він особливий. Він мав здатність визначати результат матчу, і Ламін також це має".

Зазначимо, що обидва футболісти наразі продовжують свої виступи на чемпіонаті світу-2026. Іспанія напередодні пробилась у півфінал, пройшовши Бельгію.

Аргентина ж 12 липня зіграє проти Швейцарії у чвертьфіналі. Матч розпочнеться о 4:00 за київським часом.

Раніше Ламін Ямал оцінив гру Ліонеля Мессі на нинішньому Мундіалі. Він заявив, що не очікував такого рівня від 39-річного капітана "альбіселесте".