Є підстави для оптимізму: Сачко оцінив перспективи збірної України в Лізі націй

Колишній форвард і тренер полтавської Ворскли Василь Сачко оцінив перспективи збірної України в Лізі націй-2026/27 після стартових чотирьох турів.

Його слова передає Sport.ua.

"Схиляюся до того, що інтрига в цьому престижному турнірі буде зберігатися до кінця. Сили учасників у нашій групі приблизно рівні, що підвищує значення кожного поєдинку. Думаю, що прямого вильоту уникнемо. Більше схиляюся до того, що фінішуємо другими та ще зіграємо перехідні матчі за підвищення у класі. Хоча не виключаю й варіант, що будемо третіми, й тоді нас чекають уже поєдинки за збереження прописки. Сподіваюся, що до листопада Андреа Мальдера вже визначиться з кістяком збірної. Також впевнений, що ті провідні гравці, які після пошкоджень повернуться до строю, зуміють проявити себе. Тому є підстави для оптимізму", – сказав Сачко.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Вони мають у своєму активі чотири залікові бали.

Збірна України виграла перший матч проти Угорщини (1:0), але поступилась їй у поєдинку другого кола (1:2). Також підопічні Андреа Мальдери розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та зіграли внічию із грузинами (0:0).

Наступний поєдинок наша національна команда проведе 14 листопада проти британців, які очолюють квартет.