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Напрацювали лише на двієчку: Федорчук назвав найслабший матч збірної України в Лізі націй-2026/27

Денис Іваненко — 8 жовтня 2026, 12:18
Напрацювали лише на двієчку: Федорчук назвав найслабший матч збірної України в Лізі націй-2026/27
Збірна України з футболу
Getty Images

Досвідчений тренер Олег Федорчук підбив підсумки виступів збірної України після стартових чотирьох турів Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що найгіршим був нічийний поєдинок проти Грузії (0:0), хоча на цьому відрізку підопічні Андреа Мальдери мали в пасиві й дві поразки:

"На мій погляд, це була найслабша гра збірної України. У суперника змінився головний тренер, було лише два дні для відпочинку. Порівняно з матчем проти Північної Ірландії новий наставник у стартовому складі зробив лише три заміни.

Зі стратегічної точки зору, якщо наш тренерський штаб хотів виграти групу, потрібно було використати цю ситуацію та вигравати у Тбілісі. Мальдера по суті повністю змінив стартовий склад, ризикував".

Федорчук звернув увагу на статистику того матчу. Він вважає, що за цей виступ команда заслужила низьку оцінку, адже практично нічого не створила в атаці.

"Ми провалили статистику, включаючи удари та небезпечні моменти. Тому нічия для нас була як за благо. В цьому поєдинку відзначив би гравців лише захисної лінії – Трубіна, Михавка, Сарапія. І все. Напрацювали лише на двієчку", – сказав експерт.

Водночас перший матч проти Угорщини, який Україна виграла 1:0, Федорчук оцінив у чотири бали. Поразки від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) отримали по трійці.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Наступний поєдинок вони проведуть 14 листопада проти Північної Ірландії, яка очолює квартет.

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