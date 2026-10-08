Напрацювали лише на двієчку: Федорчук назвав найслабший матч збірної України в Лізі націй-2026/27

Досвідчений тренер Олег Федорчук підбив підсумки виступів збірної України після стартових чотирьох турів Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець вважає, що найгіршим був нічийний поєдинок проти Грузії (0:0), хоча на цьому відрізку підопічні Андреа Мальдери мали в пасиві й дві поразки:

"На мій погляд, це була найслабша гра збірної України. У суперника змінився головний тренер, було лише два дні для відпочинку. Порівняно з матчем проти Північної Ірландії новий наставник у стартовому складі зробив лише три заміни. Зі стратегічної точки зору, якщо наш тренерський штаб хотів виграти групу, потрібно було використати цю ситуацію та вигравати у Тбілісі. Мальдера по суті повністю змінив стартовий склад, ризикував".

Федорчук звернув увагу на статистику того матчу. Він вважає, що за цей виступ команда заслужила низьку оцінку, адже практично нічого не створила в атаці.

"Ми провалили статистику, включаючи удари та небезпечні моменти. Тому нічия для нас була як за благо. В цьому поєдинку відзначив би гравців лише захисної лінії – Трубіна, Михавка, Сарапія. І все. Напрацювали лише на двієчку", – сказав експерт.

Водночас перший матч проти Угорщини, який Україна виграла 1:0, Федорчук оцінив у чотири бали. Поразки від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) отримали по трійці.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Наступний поєдинок вони проведуть 14 листопада проти Північної Ірландії, яка очолює квартет.