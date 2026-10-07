Роками я мріяв одягнути цю футболку: Варфоломєєв – про свій дебют за збірну України

Опорний півзахисник Іван Варфоломєєв розповів, що дебютний матч за збірну України з футболу назавжди залишиться у серці.

Про це він написав у своєму профілі в Інстаграмі.

"Цей день назавжди залишиться в моєму серці. Роками я мріяв одягнути цю футболку, вийти на поле та представляти свою країну. Сьогодні ця мрія стала реальністю, і я неймовірно пишаюся цим моментом. Дякую тренерському штабу за довіру, шанс і безцінний досвід. Дякую хлопцям за підтримку, поради та командний дух – на полі й поза ним. А найбільше – моїм батькам. Без вас я не був би там, де я є сьогодні. Дякую, що завжди поруч, вірите в мене та підтримуєте на кожному кроці. Гордий носити цю футболку. Гордий представляти Україну", – написав 22-річний футболіст.

Гравець англійського Лінкольн Сіті потрапив у заявку Андреа Мальдери на стартові матчі Ліги націй-2026/27. Усю гру проти Північної Ірландії Варфоломєєв провів на лаві запасних "синьо-жовтих" (фіаско українців 0:3).

Дебют футболіста відбувся у зустрічі проти Угорщини. Варфоломєєв отримав від тренерського штабу лише чотири ігрові хвилини, а сам поєдинок закінчився другою поспіль поразкою України у ЛН-2026/27 (1:2).

До цього півзахисник пройшов усі рівні збірних України. У складі молодіжної команди U-21 він зіграв 16 матчів, за U-19 – п'ять поєдинків та забив один гол. Також Варфоломєєв одного разу зіграв за збірну України U-16.

Уродженець Сімферополя виховувався у системах Карпат та Руху. У 2022 році Варфоломєєв став гравцем словацького Слована. У 2025 році півзахисник перейшов до Лінкольн Сіті, з яким став чемпіоном третього дивізіону Англії та вийшов до Чемпіоншипу.

Після чотирьох турів команда Мальдери посідає 3-тє місце (4 бали), тоді як в активі Угорщини, яка йде другою, 7 очок. Лідером групи є Північна Ірландія (8 пунктів), Грузія з 2 балами посідає останнє четверте місце.

У листопаді 2026-го Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії (14 листопада) та 17 листопада прийме Грузію. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).

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