Тут важлива довіра один до одного: Трубін звернувся до вболівальників після матчів збірної України

Воротар збірної України Анатолій Трубін після завершення зборів з командою на перші матчі Ліги націй заявив, що було багато роботи та відзначив важливість довіри між гравцями.

Своїми висновками футболіст поділився в Інстаграмі.

"Ще один збір разом із командою. Багато роботи, концентрації та часу з командою. Тут важлива довіра один до одного і готовність кожної миті. Радий бути тут і представляти Україну. Дякую вболівальникам за підтримку. До зустрічі".

Зауважимо, що за підсумками перших чотирьох турів підопічні Андреа Мальдери посідають третє місце у турнірній таблиці своєї групи.

У стартові грі на турнірі "синьо-жовті" перемогли Угорщину (1:0), згодом поділили очки з Грузією (0:0) та зазнали поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) у номінально домашніх матчах.