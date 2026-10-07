Тут важлива довіра один до одного: Трубін звернувся до вболівальників після матчів збірної України
Воротар збірної України Анатолій Трубін після завершення зборів з командою на перші матчі Ліги націй заявив, що було багато роботи та відзначив важливість довіри між гравцями.
Своїми висновками футболіст поділився в Інстаграмі.
"Ще один збір разом із командою. Багато роботи, концентрації та часу з командою. Тут важлива довіра один до одного і готовність кожної миті.
Радий бути тут і представляти Україну. Дякую вболівальникам за підтримку. До зустрічі".
Зауважимо, що за підсумками перших чотирьох турів підопічні Андреа Мальдери посідають третє місце у турнірній таблиці своєї групи.
У стартові грі на турнірі "синьо-жовті" перемогли Угорщину (1:0), згодом поділили очки з Грузією (0:0) та зазнали поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2) у номінально домашніх матчах.